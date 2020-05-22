США: иностранным спортсменам разрешат въезд в страну

В частности, иностранным бейсболистам, баскетболистам, гольфистам, хоккеистам и теннисистам, а также их семьям и основным сотрудникам будет разрешено въехать в Штаты.
"Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они приносят общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт", – прокомментировал исполняющий обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности Чед Вольф.
Что примечательно, американские спортивные лиги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС на данный момент приостановлены. Теннисные турниры, которые должны пройти в США летом, частично отменены. Между тем, есть вероятность, что Открытый чемпионат США все же состоится 24 августа - 13 сентября.