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США: иностранным спортсменам разрешат въезд в страну | Фото:25.05 00:55   MIGnews.com

США: иностранным спортсменам разрешат въезд в страну

Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки предоставило некоторым профессиональным спортсменам разрешение на въезд в страну.

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, иностранным бейсболистам, баскетболистам, гольфистам, хоккеистам и теннисистам, а также их семьям и основным сотрудникам будет разрешено въехать в Штаты.

"Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они приносят общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт", – прокомментировал исполняющий обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности Чед Вольф.

Что примечательно, американские спортивные лиги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС на данный момент приостановлены. Теннисные турниры, которые должны пройти в США летом, частично отменены. Между тем, есть вероятность, что Открытый чемпионат США все же состоится 24 августа - 13 сентября.


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