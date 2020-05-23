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Ассистент тренера спас команду, неожиданно выйдя на поле | Фото:24.05 11:01   MIGnews.com

Ассистент тренера спас команду, неожиданно выйдя на поле

Датский футбольный клуб "Оденсе" смог избежать неминуемого поражения в матче с "Копенгагеном", благодаря неожиданному появлению на поле ассистента одного из главных тренеров.

Соответствующее видео обнародовано в Twitter-аккаунте SportsCenter.

В частности, "Копенгаген" принял "Оденсе" в рамках товарищеской встречи перед возобновлением сезона, и хозяева почти до самого окончания матча вели со счетом 2:1.

За пять минут до финального свистка один из футболистов гостевой команды получил травму, но заменить его уже было некем. Тогда главный тренер Джейкоб Микельсен решил выпустить на поле своего ассистента, 40-летнего Хенрика Хансена, который в прошлом выступал за малоизвестные клубы.

Что примечательно, он завершил карьеру пять лет назад, но как оказалось, отличную спортивную форму еще не потерял.

Бывший полузащитник на 86 минуте неожиданно отобрал мяч у защитника "Копенгагена" и эффектно забил гол, благодаря которому обе команды сыграли в ничью.




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