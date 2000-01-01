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24.05 09:22   MIGnews.com

ХАМАС осудил "кровавую атаку" в Манчестере

Среди многих, кто осудил теракт в Манчестере, оказалась и террористическая группировка ХАМАС.

"Мы осуждаем кровавое нападение против невинных людей в Манчестере. Также выражаем солидарность с семьями погибших и раненых в результате трагедии" – заявил представитель ХАМАСа в Катаре Иззат ар-Ришк в интервью "Едиот Ахронот".

В прошлом, группировка также осуждала нападения в Европе, в том числе и прошлогодний теракт в Ницце, в результате которого погибли 84 человека.

За нападение в Ницце, как и за атаку в Манчестере, ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.
Кроме того, ХАМАС выступил против кровопролития в Сирии, осудив химическую атаку в провинции Идлиб в апреле этого года.
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