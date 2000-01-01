Биатлонисты США отказались участвовать в Кубке мира в РФ
Федерация биатлона США подтвердила, что американские спортсмены будут бойкотировать финал Кубка мира в знак протеста против решения провести его в российской Тюмени.
Заключительный этап соревнований должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.
Ранее биатлонная сборная США сделала соответствующее заявление.
"Решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить проведение финала кубка мира в российской Тюмени совершенно неприемлемо. Отстаивая принципы чистого спорта, а также руководствуясь соображениями нашей личной безопасности, мы не сможем принять участие в соревнованиях", - говорится в документе.
Профильный комитет IBU получил письма от более чем 30 спортсменов из восьми стран мира, включая трех чемпионов зимних Игр-2018, в которых они выражают сомнения по поводу места проведения заключительного этапа Кубка, передает Би Би Си.