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25.02 06:25   MIGnews.com

Биатлонисты США отказались участвовать в Кубке мира в РФ

Федерация биатлона США подтвердила, что американские спортсмены будут бойкотировать финал Кубка мира в знак протеста против решения провести его в российской Тюмени.

Заключительный этап соревнований должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.

Ранее биатлонная сборная США сделала соответствующее заявление.

"Решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить проведение финала кубка мира в российской Тюмени совершенно неприемлемо. Отстаивая принципы чистого спорта, а также руководствуясь соображениями нашей личной безопасности, мы не сможем принять участие в соревнованиях", - говорится в документе.

Профильный комитет IBU получил письма от более чем 30 спортсменов из восьми стран мира, включая трех чемпионов зимних Игр-2018, в которых они выражают сомнения по поводу места проведения заключительного этапа Кубка, передает Би Би Си.
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