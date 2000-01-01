23.11 07:46 MIGnews.com

Барселона сильнее Маккаби

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Барселона разгромила Тель-Авивский Маккаби 96:73 в очередном туре баскетбольной Евролиги.Гости сопротивлялись только первую половину игры и даже ушли на перерыв с преимуществом в 3 очка 46:43.На вторую часть баскетболистов Маккаби не хватило. Мяч просто перестал попадать в корзину. Хозяева паркета быстро ушли в отрыв, а гости просто опустили руки.Это уже второе подряд поражение Маккаби после впечатляющей серии из 6 побед.