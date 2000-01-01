23.07 09:39 MIGnews.com

Израиль - чемпион Европы по баскетболу среди юношей

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Израильская сборная впервые в истории победила на Чемпионате по баскетболу среди юношей в возрасте до 20 лет. Золотую медаль израильтяне получили после безапелляционной победы над Хорватией (80:66) в финале ФИБА, который завершился 22 июля в немецком городе Хемниц.Несмотря на неудачное начало на соревнованиях – ребята проиграли хозяевам соревнований, – они сумели одержать шесть побед подряд, одолев в том числе испанцев и французов, и привезли домой победу.Лучшим нападающим был признан участник "Маккаби Тель-Авив" Юваль Зусман, который за чемпионат принес сборной 17 очков. Впрочем он ненамного опередил капитана команды Гиля Бени и Мерона Роина.Запись финального матча представлена ниже:Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, президент Реувен Ривлин и министр спорта Мири Регев уже поздравили спортсменов с этой исторической победой."Победить Францию и Хорватию – это напоминает чемпионат мира по футболу. Это замечательное достижение, и мы все вами гордимся. В баскетболе вы достигли высоких результатов, и я желаю вам дальнейших успехов. Вы и игроки – молодцы! Мабрук!" - сказал глава правительства тренеру сборной Ариэлем Бейт-Халахми, пригласив его и его подопечных на встречу в канцелярии."Это историческое достижение. Вы выиграли этот трофей для всего Израиля, и я очень горжусь вами. Вы побеждали команду за командой, доказывая, что действительно достойны звания чемпиона Европы", - отметила министр Регев.В матче за третье место победила Германия, которая оказалась сильнее Франции (80:71).