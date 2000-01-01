24.05 05:50 MIGnews.com

Испанский футбол возвращается после карантина

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Испанская футбольная премьер-лига возвращается к матчам, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.Решение принято на фоне ослабления карантина в стране, в частности в июле в стране запустят иностранный туризм."Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига", - пишет издание Marca, приводя слова премьер-министра страны.Последний матч в Ла Лиге сыграли 10 марта и до конца чемпионата командам осталось сыграть 8 туров.