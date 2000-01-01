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Испанский футбол возвращается после карантина | Фото:24.05 05:50   MIGnews.com

Испанский футбол возвращается после карантина

Испанская футбольная премьер-лига возвращается к матчам, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Решение принято на фоне ослабления карантина в стране, в частности в июле в стране запустят иностранный туризм.

"Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига", - пишет издание Marca, приводя слова премьер-министра страны.

Последний матч в Ла Лиге сыграли 10 марта и до конца чемпионата командам осталось сыграть 8 туров.


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