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23.04 15:18   MIGnews.com

ДЗЮдо и ДЗЮпосле

На проходящем в Польше Чемпионате Европы по дзюдо было объявлено, что следующий турнир в 2018 году пройдет в Израиле.

Эта новость вызвала бурю восторга у нас в стране: решение о проведении любого международного турнира в Израиле, считается грандиозной победой израильской политики и спорта. Не знаю, как политикой, но спортивными достижениями похвастаться сложно. Дзюдо всегда являлось главным поставщиком Олимпийских медалей для Израиля. После нескольких провальных лет в федерации дзюдо провели зачистку, пригласили несколько известных в прошлом спортсменов и вроде бы дела пошли в гору. Две бронзовые медали на последней Олимпиаде тому подтверждение. Однако, после главного турнира, все новости об этом виде спорта касаются разборок внутри федерации и тренерского штаба. Многие специалисты покинули работу в сборной или их попросили уйти. Кто сегодня работает с детьми и молодежной командой - неизвестно. Постоянная ругань и перетягивание каната заменили красивые броски. Зато федерация получила право провести Чемпионат Европы. Кстати, в Польше израильская сборная пока без медалей.
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