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Уволить нельзя помиловать | Фото: Thinkstock23.04 12:30   MIGnews.com

Уволить нельзя помиловать

В конце недели решалась судьба главного тренера баскетбольного клуба Маккаби Тель-Авив.

Точнее решалось, кто его заменит до конца сезона. 8 поражений подряд заставили дирекцию собраться на экстренное совещание, попытаться найти спасительное решение, чтобы клуб мог побороться за золото внутреннего чемпионата. Это единственное, что может спасти для Маккаби худший сезон в истории клуба. Было понятно, что правильное решение - смена тренера, уже четвертое в этом сезоне. Прошлые изменений не принесли, но латвийский специалист потерял команду и выхода другого не было. Ситуация была понятна для игроков и тренера, тренировку отменили и все замерли в ожидании официального заявления. Однако, в Израиле, а тем более в Маккаби, не все так просто. Было 2 кандидата на должность. многочисленная дирекция проголосовала и оба кандидата получили равное количество голосов. В результате они не пришли к общему решению, разругались друг с другом и решили... что клуб выражает доверие латышу и надеется вместе с ним выйти из кризиса. Наверное, больше всех был удивлен Багацкис, который был уже на чемоданах. Интересно, как он сможет управлять командой в сложившейся ситуации!
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