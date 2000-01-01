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Беер Шева - футбольная столица | Фото: Thinkstock23.04 10:42   MIGnews.com

Беер Шева - футбольная столица

5 туров осталось до окончания чемпионата Израиля по футболу, а чемпион уже практически известен.

Ха-Поэль Беер Шева обыграла в последнем туре Сахнин и оторвалась на 8 очков от ближайшего преследователя. Маккаби Тель-Авив потеряла очки в матче со столичным Бейтаром 1:1 и уже вряд ли догонит лидера. А за третье место и путевку в Европу борьба продолжается. Маккаби Петах Тиква сдает свои позиции, с таким трудом завоеванные в течении сезона. Но на стадии плей офф с ними что-то произошло, и команда раздает очки направо и налево. В последнем туре они уступили 0:1 Маккаби из Хайфы, которые с большим трудом помнят вкус побед.

В нижней части турнирной таблице намного жарче. На фоне проходных матчей команд, которые уже чувствуют себя в безопасности, 4-5 клубов продолжают борьбу за "место под солнцем". Ашкелон победил Бней Йегуду 1:0 и серьезно осложнил дела Ха-Поэля из Тель-Авива. Их отставание от Ашкелона состовляет 4 очка и им нельзя оступиться в понедельник в матче с Кфар Сабой, которая, похоже, смирилась с вылетом. Думаю, именно между этими командами развернется борьба за вторую "красную карточку" в Высшей лиге.
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