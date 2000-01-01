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Роналду сыграл свой 1000-й матч и забил гол | Фото:24.02 03:31   MIGnews.com

Роналду сыграл свой 1000-й матч и забил гол

Легендарный футболист Криштиану Роналду сыграл свой 1000-й матч в карьере за итальянскую команду "Ювентус", сообщает Bleacher Report.

Португальский спортсмен вышел против команды СПАЛ в чемпионате Италии и сумел забить на 39-й минуте встречи. Таким образом, он довел свою голевую серию до 11 матчей национального первенства.

"Ювентус" забрал победу со счетом 2:1.

Всего, португалец забил 21 гол в 21 матче чемпионата Италии.


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