24.02 03:31 MIGnews.com

Роналду сыграл свой 1000-й матч и забил гол

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Легендарный футболист Криштиану Роналду сыграл свой 1000-й матч в карьере за итальянскую команду "Ювентус", сообщает Bleacher Report.Португальский спортсмен вышел против команды СПАЛ в чемпионате Италии и сумел забить на 39-й минуте встречи. Таким образом, он довел свою голевую серию до 11 матчей национального первенства."Ювентус" забрал победу со счетом 2:1.Всего, португалец забил 21 гол в 21 матче чемпионата Италии.