23.12 06:43 MIGnews.com

Манчестер Юнайтед проиграл худшей команде чемпионата

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Один из главных клуб британской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед проиграл худшей команде дивизиона в 18-м туре чемпионата.Уотфорд обыграл "красных дьяволов" 0:2. Голы забил на 50 минуте Исмаила Сарр и на 54, с пенальти - Трой Дини.Главными причинами послужили ошибки игроков Давида Де Хеа и Аарона Ван-Биссаки на старте второй половины матч. Первый тайм выдался ужасным как для один, так и для других.Несмотря на победу над МЮ, Уотфорд не смог покинуть последнее место в таблице. Манчестер Юнайтед вылетел из Топ-6 таблицы.