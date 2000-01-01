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Манчестер Юнайтед проиграл худшей команде чемпионата | Фото:23.12 06:43   MIGnews.com

Манчестер Юнайтед проиграл худшей команде чемпионата

Один из главных клуб британской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед проиграл худшей команде дивизиона в 18-м туре чемпионата.

Уотфорд обыграл "красных дьяволов" 0:2. Голы забил на 50 минуте Исмаила Сарр и на 54, с пенальти - Трой Дини.

Главными причинами послужили ошибки игроков Давида Де Хеа и Аарона Ван-Биссаки на старте второй половины матч. Первый тайм выдался ужасным как для один, так и для других.

Несмотря на победу над МЮ, Уотфорд не смог покинуть последнее место в таблице. Манчестер Юнайтед вылетел из Топ-6 таблицы.


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