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Маккаби проигрывает ЦСКА | Фото: Thinkstock22.12 07:52   MIGnews.com

Маккаби проигрывает ЦСКА

Маккаби Тель-Авив против ЦСКА: матч, который ждут все любители баскетбола. Знаменитые противостояния этих двух команд сравнивали по напряжению с хоккейными баталиями против канадцев. Сегодня ЦСКА бесспорно лучшая команда Евролиги, проигравшая только одну игру в этом сезоне. Приехали москвичи без двух основных травмированных игроков и в довольно спокойном миролюбивом состоянии. Маккаби, напротив, проводит один из худших сезонов, проиграла уже 7 матчей в Евролиге, временно без тренера и с пересорившимися друг с другом игроками. Но когда приезжает ЦСКА все проблемы забываются, тем более, что в составе Маккаби Сони Винс, еще недавно лидер армейцев.

Хозяева начали игру очень агрессивно и успели убежать в 16 очков отрыв уже в первой четверти. Гости легко отыгрались во второй. Дальше шла ровная игра, команды соревновались, кто больше сделает неудачных бросков или больше потеряет мячей. Все решалось в последней четверти, кто-то должен был взять игру на себя. И Сони Винс решил это сделать и в одиночку проиграл матч, совершив в последние минуты все возможные ошибки. В итоге очередное поражение Маккаби 76:80. Очень обидное для Маккаби, потому что редко кому в этом сезоне предоставляется шанс получить ЦСКА в таком разобранном состоянии.
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