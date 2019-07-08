Футболистки помогают создать ремейк израильского шоу в США
Американские футболистки Али Кригер и Эшли Харрис помогают в создании ремейка израильского реалити-шоу под названием "GirlStar".
Зрителям покажут своеобразные "Танцы со звездами", переделанные под футбол. Знаменитостям нужно будет тренироваться, чтобы разгромить профессиональные команды, и все это будет подано с юмором, передает The Jerusalem Post.
Звездам придется жить, учиться и соревноваться в течение сезона. Каждую неделю команда будет получать новую задачу и играть против профессионалов, начиная с детских групп, и заканчивая чемпионами национальной лиги.
"Мы очень рады сотрудничеству с реальными спортивными героями Али и Эшли для участия в шоу, которое нацелено на то, чтобы весело и оригинально повысить узнаваемость женщин в футболе. Мы не можем дождаться, когда "GirlStar" будет в США", – заявил израильский соавтор Ярон Лихтенштейн.
35-летняя Кригер и 34-летняя Харрис являются двумя самыми известными американскими футболистками в США и обе выступают за команду "Orlando Pride" в Национальной женской футбольной лиге. Девушки были помолвлены в марте 2019 года.
"Мы с Али невероятно счастливы возможности работать с влиятельными женщинами и знакомить их со спортом, который мы любим. Футбол дал нам так много, и мы рады поделиться этой страстью и знаниями с миром", – рассказала Харрис.