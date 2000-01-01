23.10 03:33 MIGnews.com

Представлен логотип Олимпиады-2024

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Оргкомитет летних Олимпийских игр, которые будут проходить во Франции в 2024 году, представил логотип грядущего спортивного события.В представленном логотипе присутствуют три связанных со спортом, Олимпиадой и Францией символа: золотая медаль, олимпийский и паралимпийский огонь, а также символ Французской республики Марианна."Эмблема имеет форму и цвет самой прекрасной медали и выражает одну из главных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский огонь приглашает нас к мечте, отражает уникальную энергию Игр и способствует объединению людей. Что касается Марианны, то это дань уважения женщине, которая является всемирно известным символом Франции", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Международного олимпийского комитета.