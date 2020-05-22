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Скончался теннисист-легенда Эшли Купер | Фото:22.05 21:49   MIGnews.com

Скончался теннисист-легенда Эшли Купер

В пятницу, 22 мая, на 84-ом году жизни скончался известный австралийский теннисист Эшли Купер.

Об этом сообщает Tennis Australia.

Легендарный спортсмен умер из-за продолжительной болезни. Другие подробности не раскрываются.

Эшли Купер дважды выигрывал Australian Open, восемь раз – на турнирах Большого шлема. В составе сборной Австралии стал двукратным обладателем Кубка Дэвиса. С 1991 года он состоит в Международном зале теннисной славы.




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