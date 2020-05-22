22.05 21:49 MIGnews.com

Скончался теннисист-легенда Эшли Купер

The tennis family is mourning the passing of Ashley Cooper. Vale to a legend of Australian tennis and our deepest sympathy to his family and many friends. https://t.co/ScyV5WiGaA — TennisAustralia (@TennisAustralia) May 22, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 22 мая, на 84-ом году жизни скончался известный австралийский теннисист Эшли Купер.Об этом сообщает Tennis Australia.Легендарный спортсмен умер из-за продолжительной болезни. Другие подробности не раскрываются.Эшли Купер дважды выигрывал Australian Open, восемь раз – на турнирах Большого шлема. В составе сборной Австралии стал двукратным обладателем Кубка Дэвиса. С 1991 года он состоит в Международном зале теннисной славы.