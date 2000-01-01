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Репатриант получил `бронзу` на чемпионате по гимнастике 22.04 20:59   MIGnews.com

Репатриант-гимнаст получил "бронзу" на чемпионате Европы

Израильский гимнаст Александр Шатилов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском Клуже. Получив 14,400 балла за вольные упражнения, израильтянин занял третье место, уступив при этом румыну Мариан Драгулеску и россиянину Дмитрию Ланкину.

Стоит отметить, что для него это стало достаточно хорошим достижением, так как из-за травмы он был вынужден пропустит Олимпийские игры, проходившие в прошлом году в Бразилии.

Для 30-летнего Шатилова, который репатриировался из Ташкента в 2002 году, это стало уже седьмой медалью на европейских чемпионатах. В его зачете уже имеются пять "бронзовых" и по одной серебряной и золотой медали.

За последнее достижение олимпийский комитет в Израиле и Министерство культуры и спорта наградит его 20 тысячами шекелей.

Кроме того, в финал прошел еще один израильский гимнаст – Артем Долгопят, который занял 4 место, уступив своему соотечественнику на 0,07 балла.
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