Месси рассказал за каких футболистов болеет его сын
Аргентинская суперзвезда футбола Лионель Месси поделился любимыми игроками своего сына. Нападающий Браселоны также сообщил, что единственный из троих детей, кто интересуется футболом - это его старший сын Тьяго.
По словам футболиста, его сын также болеет и за главного соперника - Роналду, с которым Месси часто встречался на поле.
"Тиаго – единственный, кто любит футбол, но он делает это за троих. Матео тоже многое понимает. Они приходят на тренировки, чтобы быть ближе ко мне. Тиаго постоянно задает вопросы о футболе, он следит за всем.
"Любимый игрок кроме меня? Да, есть несколько. Он много разговаривает про Луиса Суареса, с которым у нас отличные отношения, про Гризманна, про Артуро Видаля с его первого дня в клубе – из-за прически и всего такого. О футболистах других команд тоже говорит – Мбаппе, Криштиану, Неймар. Тиаго знает все, ему очень нравится футбол", - цитирует Месси Mundo Deportivo.