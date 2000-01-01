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Месси рассказал каких футболистов любит его сын | Фото:23.02 03:02   MIGnews.com

Месси рассказал за каких футболистов болеет его сын

Аргентинская суперзвезда футбола Лионель Месси поделился любимыми игроками своего сына. Нападающий Браселоны также сообщил, что единственный из троих детей, кто интересуется футболом - это его старший сын Тьяго.

По словам футболиста, его сын также болеет и за главного соперника - Роналду, с которым Месси часто встречался на поле.

"Тиаго – единственный, кто любит футбол, но он делает это за троих. Матео тоже многое понимает. Они приходят на тренировки, чтобы быть ближе ко мне. Тиаго постоянно задает вопросы о футболе, он следит за всем.

"Любимый игрок кроме меня? Да, есть несколько. Он много разговаривает про Луиса Суареса, с которым у нас отличные отношения, про Гризманна, про Артуро Видаля с его первого дня в клубе – из-за прически и всего такого. О футболистах других команд тоже говорит – Мбаппе, Криштиану, Неймар. Тиаго знает все, ему очень нравится футбол", - цитирует Месси Mundo Deportivo.


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