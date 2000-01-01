Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Лидер теряет очки | Фото: Thinkstock22.01 09:31   MIGnews.com

Лидер теряет очки

В субботу, 21 января, состоялись четыре матча 19 тура чемпионата Израиля по футболу.

В центральном матче встретились команды, занимающие 1 и 3 места в турнирной таблице: Ха -Поэль Беер Шева и Маккаби Петах-Тиква. В целом игра получилась ровной, соперники не пытались играть на ничью, а все время искали пути к воротам соперника. Южане первыми добились успеха на 72 минуте, но удержать преимущество им не удалось. На последней минуте игры хозяева поля счет сравняли.

В других матчах, Ха-Поэль Хайфа обыграла 1:0 Раанану. Это был принципиальный поединок двух команд, которые находятся в низшей части турнирной таблицы и проигрыш в этом матче серьезно усложнил ситуацию Раананы. И все же самыми вероятными претендентами на вылет остаются Ашкелон и Ха-Поэль Тель-Авив, которые сыграли между собой.

Полностью разобранный состав "красных", как раз соответствовал игрокам Ашкелона. Дебютант Высшей лиги проиграл 0:1 и готовиться к возвращению домой, в национальную лигу. Кирьят Шмона довольно неожиданно обыграла 3:0 Маккаби из Хайфы. Для именитого клуба это четвертое поражение подряд и четвертый матч, когда они не забивают.

Еще недавно все специалисты видели ситуацию в клубе в розовом цвете и аплодировали главному тренеру. Однако последние результаты заставили всех снять очки и оказалось, что все проблемы, присущие команде в последние годы, остались.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
Депутат Светлова: "Принято решение об экстрадиции Лапшина"
10:14
У полковника похитили секретные документы и телефон
10:03
Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа
09:56
Новый генсек ООН будет активно бороться с антисемитизмом
09:20
Израиль нанес удар по ракетной базе в Сирии
09:03
Новый посол США в Израиле намерен жить в Иерусалиме
08:33
Ливия: возле итальянского посольства взорвался автомобиль
08:16
Мильчан покупал драгоценности для Сары Нетаниягу
08:08
Начальника Генштаба ЦАХАЛа выписали из больницы
07:38
Гигантский марш против Трампа в Лос-Анджелесе
07:36
Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
07:12
СМИ: речь для инаугурации Трампа написали его советники
07:04
Аутопсия водителя из Умм эль-Хиран взорвала арабский сектор
06:37
США: обвиняемый в краже ведра с золотом задержан в Эквадоре
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus