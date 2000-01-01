22.01 09:31 MIGnews.com

Лидер теряет очки

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В субботу, 21 января, состоялись четыре матча 19 тура чемпионата Израиля по футболу.В центральном матче встретились команды, занимающие 1 и 3 места в турнирной таблице: Ха -Поэль Беер Шева и Маккаби Петах-Тиква. В целом игра получилась ровной, соперники не пытались играть на ничью, а все время искали пути к воротам соперника. Южане первыми добились успеха на 72 минуте, но удержать преимущество им не удалось. На последней минуте игры хозяева поля счет сравняли.В других матчах, Ха-Поэль Хайфа обыграла 1:0 Раанану. Это был принципиальный поединок двух команд, которые находятся в низшей части турнирной таблицы и проигрыш в этом матче серьезно усложнил ситуацию Раананы. И все же самыми вероятными претендентами на вылет остаются Ашкелон и Ха-Поэль Тель-Авив, которые сыграли между собой.Полностью разобранный состав "красных", как раз соответствовал игрокам Ашкелона. Дебютант Высшей лиги проиграл 0:1 и готовиться к возвращению домой, в национальную лигу. Кирьят Шмона довольно неожиданно обыграла 3:0 Маккаби из Хайфы. Для именитого клуба это четвертое поражение подряд и четвертый матч, когда они не забивают.Еще недавно все специалисты видели ситуацию в клубе в розовом цвете и аплодировали главному тренеру. Однако последние результаты заставили всех снять очки и оказалось, что все проблемы, присущие команде в последние годы, остались.