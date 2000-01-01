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В США придумали, как задержать строительство Nord Stream 2 21.11 17:13   MIGnews.com

В США придумали, как задержать строительство Nord Stream 2

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода "Северный поток - 2" способны задержать задержать его запуск практически на год.

"Введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке "Северного потока - 2", способно более чем на год задержать запуск газопровода, а при лучшем раскладе - остановить его", - сообщил сенатор, пишет TheGlobalist.


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