В США придумали, как задержать строительство Nord Stream 2
Американский сенатор от штата Техас Тед Круз, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, заявил, что санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода "Северный поток - 2" способны задержать задержать его запуск практически на год.
"Введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке "Северного потока - 2", способно более чем на год задержать запуск газопровода, а при лучшем раскладе - остановить его", - сообщил сенатор, пишет TheGlobalist.