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Израиль отправит на Олимпиаду рекордное число спортсменов | Фото:21.10 12:02   MIGnews.com

Израиль отправит на Олимпиаду рекордное число спортсменов

Израиль собирается отправить на Олимпиаду 2020 года в Токио самую большую делегацию спортсменов за всю историю страны. Около 85 спортсменов примут участие в соревнованиях в 18 видах спорта от имени еврейского государства.

Виред Бускила, вице-президент Олимпийского комитета Израиля, заявил новостному сайту NoCamels: "Это сумасшедший показатель по израильским стандартам. Мы никогда не думали, что это произойдет в ближайшем будущем".

Бускила объяснил, что многие еще не прошли квалификацию, в том числе в таких видах спорта, как легкая атлетика и плавание.

В этом году израильская бейсбольная команда впервые в своей истории вышла на Олимпийские игры, обыграв Южную Африку со счетом 11: 1 в отборочном турнире, после чего к израильской делегации добавились еще 24 спортсмена.

"Это главная мечта, ставшая реальностью", - сказал Питер Курц, президент Израильской ассоциации бейсбола и генеральный менеджер Team Israel, в своем заявлении на веб-сайте IAB. "Это было почти невозможно представить."

С момента своего дебюта в 1952 году на летних Олимпийских играх в Хельсинки Израиль завоевал в общей сложности девять олимпийских медалей.


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