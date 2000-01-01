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Роналду случайно ударил своего сына кубком по лицу | Фото:22.05 03:41   MIGnews.com

Роналду случайно ударил своего сына кубком по лицу

Криштиану Роналду случайно ударил своего сына по голове завоеванным трофеем, а спустя несколько мгновений почти сделал то же самое со своей девушкой.

34-летний Роналду держал "Скудетта" - кубок, присужденный клубу, занявшему первое место в Италии в серии "А", - во время празднования титула в выходные дни. Но он упустил его, и кубок ударил 8-летнего сына Криштиану Роналду-младшего по лицу.

Повернувшись к сыну, Роналду снова упустил кубок и ударил свою девушку, Джорджину Родригес, в грудь.




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