20.12 19:29 MIGnews.com

Украинские легкоатлеты не смогут поехать на Олимпиаду

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Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул в своем видеообращении в YouTube заявил, что из-за сворачивания финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта спортсмены не могут полноценно проводить подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году.По словам Гоцула, легкоатлеты начиная с 18 декабря вынуждены прекратить планомерную подготовку к Олимпиаде из-за полученного от профильного министерства уведомления, в котором говорится о том, что вероятнее всего не будет осуществлена выплата запланированного ранее и уже выделенного финансирования.В настоящее время сумма, выплата которой не гарантируется Минкультом, составляет около 4,5 млн грн.Также Гоцул уведомил о сокращении финансирования соревнований по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего, проводимых в Сумах, а также финансирования сборов, проводимых в других странах."Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет. Но несмотря на это прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена ​​и планомерная работа возобновится", - резюмировал он.