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Маккаби проявляет характер | Фото:20.12 06:44   MIGnews.com

Маккаби проявляет характер

Маккаби Тель-Авив с большим трудом обыграла греческий Панатинаикос 88:79 в рамках отборочного тура баскетбольной Евролиги.

Это, наверное, была самая тяжелая победа израильского клуба в родных стенах. Маккаби проводит четвертую игру за неделю, при этом в команде травмированы 4 игрока основного состава. Отсутствие энергии было заметно в начале игры. Первая половина матча вообще не удалась хозяевам паркета.

Греческий клуб быстро ушел в отрыв, благодаря быстрым контратакам и высокому проценту попаданий. Баскетболисты Маккаби выглядели уставшими, ближе к перерыву разрыв уже составляла 18 очков! Но этого оказалось недостаточно, чтобы победить Маккаби.

Хозяева паркета проявили характер и начали понемногу сокращать разницу в счете. Отчаянная борьба по всей площадке заставила гостей ошибаться. К середине последней четверти Маккаби впервые в матче вышла вперед. После этого у Панатинаикоса шансов уже не было. При поддержке трибун, Маккаби выцарапала победу, оставаясь непобедимой в родных стенах в этом сезоне.


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