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Униженные и удачливые | Фото:20.11 08:07   MIGnews.com

Униженные и удачливые

Сборная Израиля по футболу проиграла 0:1 Северной Македонии последний матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020. Несмотря на это сборная будет играть в полуфинале плей офф. Соперник определиться в пятницу во время жеребьевки.

Это был очередной ужасный отборочный этап для национальной сборной. По его итогам Израиль занял позорное пятое место в одной из самых слабых групп. Все надежды на новый австрийский тренерский штаб не оправдался. Команда играет очень медленно, практически не создает голевых моментов.

В атаке команда полностью зависит от игровой формы Заави, который забил почти все голы. Но главная проблема - это защита. Ее просто нет! Вратари и оборона сборной в каждом матче допускают грубейшие ошибки и сводят на нет все усилия. Отдельная тема - команда не умеет играть гостевые матчи. Так что спасибо УЕФА за дебильные правила, Израиль ждет соперника в полуфинале плей офф, там только чудо может помочь


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