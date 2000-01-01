20.11 08:07 MIGnews.com

Униженные и удачливые

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Сборная Израиля по футболу проиграла 0:1 Северной Македонии последний матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020. Несмотря на это сборная будет играть в полуфинале плей офф. Соперник определиться в пятницу во время жеребьевки.Это был очередной ужасный отборочный этап для национальной сборной. По его итогам Израиль занял позорное пятое место в одной из самых слабых групп. Все надежды на новый австрийский тренерский штаб не оправдался. Команда играет очень медленно, практически не создает голевых моментов.В атаке команда полностью зависит от игровой формы Заави, который забил почти все голы. Но главная проблема - это защита. Ее просто нет! Вратари и оборона сборной в каждом матче допускают грубейшие ошибки и сводят на нет все усилия. Отдельная тема - команда не умеет играть гостевые матчи. Так что спасибо УЕФА за дебильные правила, Израиль ждет соперника в полуфинале плей офф, там только чудо может помочь