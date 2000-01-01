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Роналду тайно женился на своей возлюбленной: что известно | Фото:21.11 07:10   MIGnews.com

Роналду тайно женился на возлюбленной: что известно

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно женился на возлюбленной Джорджине Родригес.

Такую информацию распространил портал Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

По предварительной информации, глянец будет освещать в ближайшем номере свадьбу, а также покажет фотографии с торжественного мероприятия.

По словам журналистов, Роналду и Родригес якобы расписались в Марокко, а церемония была закрытой для общественности. Тем не менее, официально информация о женитьбе одного из самых узнаваемых футболистов пока не подтвердилась.


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