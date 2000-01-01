Роналду тайно женился на возлюбленной: что известно
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно женился на возлюбленной Джорджине Родригес.
Такую информацию распространил портал Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
По предварительной информации, глянец будет освещать в ближайшем номере свадьбу, а также покажет фотографии с торжественного мероприятия.
По словам журналистов, Роналду и Родригес якобы расписались в Марокко, а церемония была закрытой для общественности. Тем не менее, официально информация о женитьбе одного из самых узнаваемых футболистов пока не подтвердилась.