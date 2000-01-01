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Жозе Моуриньо возглавил `Тоттенхэм` | Фото:21.11 02:30   MIGnews.com

Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"

Жозе Моуринью стал новым тренером футбольной команды "Тоттенхэм" до конца сезона 2022/23. Он пришел на замену бывшему тренеру команды - Маурисио Почеттино. Почеттино был уволен вчера вечером после пяти с половиной лет работы, и менее чем через шесть месяцев после того, как вывел "шпоры" в свой первый в истории финал Лиги чемпионов.

Переговоры между лондонской стороной и представителями Моуринью в последние несколько дней активизировались. Португальский тренер находился без работы с момента увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками." - сказал он. "Качество состава и академии впечатляет. Меня привлекла возможность работать с этими игроками".

Моуриньо на протяжении карьеры работал с Бенфикой, Лейрией, Порту, Челси, Интером, Реалом, снова Челси и Манчестер Юнайтед.


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