Британская футбольная ассоциация объявила бойкот ЧМ-2018

Футбольная ассоциаци Англии заявила о намерениях поддержать выбор британских и исландских властей в отношении Чемпионата мира 2018 и отправить на соревнования лишь персонал основного состава.
Согласно сообщению РИА Новости, традиционно Чемпионат мира по футболу посещала делегация представителей Футбольной ассоциации Англии, однако в этом году мероприятие посетят исключительно глава Ассоциации Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России, а именнно в 11 ее городах. В связи с событиями в Сирии, Крыму и отравлением Скрипаля, Британия заявила о значительном урезании дилегации высокопоставленных чиновников на территорию России в честь Чемпионата, однако не отказалась принимать в нем участие.