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Фото: pixabay.com - DasWortgewand 20.04 20:12   MIGnews.com

Британская футбольная ассоциация объявила бойкот ЧМ-2018

Футбольная ассоциаци Англии заявила о намерениях поддержать выбор британских и исландских властей в отношении Чемпионата мира 2018 и отправить на соревнования лишь персонал основного состава.

Согласно сообщению РИА Новости, традиционно Чемпионат мира по футболу посещала делегация представителей Футбольной ассоциации Англии, однако в этом году мероприятие посетят исключительно глава Ассоциации Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России, а именнно в 11 ее городах. В связи с событиями в Сирии, Крыму и отравлением Скрипаля, Британия заявила о значительном урезании дилегации высокопоставленных чиновников на территорию России в честь Чемпионата, однако не отказалась принимать в нем участие.
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