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Маккаби вновь проигрывает 20.03 21:40   MIGnews.com

Маккаби вновь проигрывает

Как и ожидалось, баскетбольный клуб, Маккаби Тель-Авив, проиграл действующему чемпиону Европы, турецкому Фенербахче 73:87.

Турецкий клуб на голову сильнее израильского, тем более на своем поле. Команда Обрадовича дала возможность поиграть сопернику только в первой половине игры. Как только в третьей четверти турки прибавили в движении и жестче стали обороняться, тут же разница в классе стала заметной.

Чувствовалось, что хозяева паркета играют не в полную силу и все равно, местами это было похоже на избиение младенца. Израильтяне сразу опустили руки и даже не пытались изменить что-то по ходу матча.
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