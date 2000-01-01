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Баскетбольное дежавю | Фото: Håkan Dahlström/Flickr20.01 07:28   MIGnews.com

Баскетбольное дежавю

Очередной тур баскетбольной Евролиги. Маккаби Тель-Авив принимает сербскую Црвену Звезду. Команду, которую израильский клуб обычно побеждал без особых проблем. Но не в этом сезоне.

В Сербии Маккаби проиграла с разницей в 27 очков, после этого матча был уволен очередной тренер. Пришел новый, но ничего не меняется. Все последние матчи Маккаби в Европе проходят, как под копирку. Даже болельщики уже привыкли. Неплохое начало матча, преимущество в первой половине, которое быстро теряется в третьей четверти, все возможные ошибки в последние две минуты матча и очередной проигрыш. Тоже самое произошло и сегодня.

Маккаби вела в счете на протяжении всего матча, но в критические моменты неправильные решение в атаке и жуткие ляпы в обороне привели к 12 поражению в Евролиге - 67:71. Вновь в команде не нашлось ни одного игрока, который готов взять игру на себя. Такое впечатление, что нужно менять всех игроков, чтобы команда вновь заиграла.
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