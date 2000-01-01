19.09 19:55 MIGnews.com

Художественная гимнастика: Израиль творит историю

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Израильские спортсменки впервые в истории взяли серебро в командном турнире на чемпионате мира, который в этом году проходил в Баку.Сборная Израиля получила 174,750 баллов, уступив лишь россиянам, одержавшим уверенную победу с 186,500 баллов.Израильская команда во главе с Линой Ашрам и Николь Зеликман блестяще представила страну, практически обеспечив себе путевки на Олимпиаду-2020. Тройку в чемпионате замкнули гимнастки из Беларуси (168,550 балла). Всего в турнире участвовали 42 страны.Теперь на чемпионате мира осталось разыграть шесть наград: в личном и групповом многоборье, упражнениях с булавами и лентой, а также в двух отдельных видах групповых упражнений.