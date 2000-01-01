19.06 07:24 MIGnews.com

Мишеля Платини выпустили на свободу

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Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини освободили из-под стражи. Об этом сообщают «Известия».Как сообщалось ранее, спортивный чиновник был задержан во вторник,18 июня в пригороде Парижа. Ему было предъявлено обвинение в коррупционном сговоре во время выбора страны для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.По словам адвоката Платини Уильяма Бурдона, слушанья по делу продолжались несколько часов.«Мне непонятны разговоры на пустом месте», - сказал адвокат.Как известно, обвинения в подкупе были выдвинуты ряду чиновников, но расследование не выявило коррупционных фактов.За право проведения футбольного чемпионата 2022 года боролись США, Южная Корея, Австралия и Япония. Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.