Как заработать на ставках на футбол на top-bk.com

Футбол является одной из самых популярных спортивных игр, имеющей миллионы поклонников. Каждый из фанатов досконально знает историю своего любимого футбольного клуба, всех игроков основного и запасного состава, а также может оценивать перспективы предстоящих матчей. Для таких любителей, а также и профессионалов и существуют проекты, представленные на top-bk.com, где можно найти рейтинг контор, прогнозы на сегодняшний футбол, а также множество иной полезной информации.
Болельщики могут ставить на любимые команды просто из солидарности и искреннего желания победы над соперником, однако такой подход, в подавляющем большинстве случаев является неверным и приводит к проигрышу средств. Мы поможем разобраться с тем, как делать удачные ставки на футбол и другие виды спорта.
Как гарантированно сделать деньги на спортивных ставках
Главное – это стратегия, импульсам и интуиции, как и ставкам наугад, в беттинге места нет. Можно попытаться использовать методики, придуманные другими, а можно попробовать разработать свою собственную.
Суть любой стратегии в том, чтобы минимизировать риск проигрыша. Наиболее простой и действенный метод состоит из всего трех простых правил:
• Делаем ставки на футбольный клуб, который должен быть фаворитом, но при условии, что коэффициент не превышает 1.5;
• Ставка совершается в том случае, если команда-противник имеет коэффициент в 2 и более раз выше, то есть более 3 пунктов;
• При отсутствии вариантов ставок, пропускаем матч и ждем следующий.
Конечно, игра по таким правилам – методика весьма осмотрительная, далеко не всегда существуют варианты для совершения ставок, но это снижает риск крупно проиграть до минимального.
Метод Щукина для заработка на футбольных ставках
Стратегия Щукина оценивается как одна из самых безопасных из всех, которые существуют на сегодняшний день. Суть метода, это ставки на тоталы, то есть на общее количество мячей, который были забиты за матч, либо же за один из его таймов. Ставить надо строго определенный размер суммы на коэффициент 1.3, начиная с небольшой суммы, например с 50 руб. За месяц игровой счет возрастет многократно.
Стандартные стратегии, снижающие риск проиграть
Кроме систем, работающих для ставок на футбол, можно попробовать применять и другие стратегии, рассчитанные на любой вид спорта.
Самый простой из таких методов называется Флэт (Flat), который предусматривает фиксированные размеры ставок. Причем фиксированной она может быть как по сумме, так и по проценту от депозита игрока. Также есть вариант зафиксировать доход, чтобы рассчитывать ставку так, чтобы размер выигрыша был всегда одинаков, в независимости от коэффициентов.
Итоги
Легкого способа заработать на ставках на футбол, как и на любой другой вид спорта, не существует. Но есть методики и стратегии, реально помогающие снизить риски. А если вы хорошо разбираетесь в футболе, то вполне можете попробовать монетизировать свой опыт