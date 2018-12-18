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`Манчестер Юнайтед` уволил Жозе Моуринью | Фото:18.12 19:34   MIGnews.com

"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью

Главный тренер клуба-гранда Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был уволен со своего поста после двух лет работы.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщается на официальной странице клуба в Twitter, передает CNN.

"Новый исполняющий обязанности тренера будет работать до конца нынешнего сезона, в это время клуб проведет тщательный процесс поиска и назначения нового постоянного тренера. Клуб хотел бы выразить благодарность Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и желает ему успехов в будущем", - говорится в заявлении.


К увольнению наверняка привели удручающие результаты МЮ в чемпионате Англии в этом сезоне. В сезоне-2018/19 "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 19 очков.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Моуринью является одним из самых известных и титулованных футбольных тренеров. Он имеет в своем активе две победы в Лиги Чемпионов, а также выигрыши чемпионатов Англии, Италии, Испании и Португалии.


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