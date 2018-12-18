"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью

Главный тренер клуба-гранда Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью был уволен со своего поста после двух лет работы.
Об этом во вторник, 18 декабря сообщается на официальной странице клуба в Twitter, передает CNN.
"Новый исполняющий обязанности тренера будет работать до конца нынешнего сезона, в это время клуб проведет тщательный процесс поиска и назначения нового постоянного тренера. Клуб хотел бы выразить благодарность Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и желает ему успехов в будущем", - говорится в заявлении.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
К увольнению наверняка привели удручающие результаты МЮ в чемпионате Англии в этом сезоне. В сезоне-2018/19 "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 19 очков.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Моуринью является одним из самых известных и титулованных футбольных тренеров. Он имеет в своем активе две победы в Лиги Чемпионов, а также выигрыши чемпионатов Англии, Италии, Испании и Португалии.