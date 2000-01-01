18.11 10:16 MIGnews.com
Лионель Месси и сборная Аргентины приыбли в Израиль
В воскресенье, 17 ноября, в Израиле приземлился Лионель Месси вместе со сборной Аргентины. Команде предстоит сыграть в Тель-Авиве товарищеский матч с командой Уругвая.
Футболистов встретили десятки футбольных болельщиков в аэропорту. Фанаты также караулят возле гостиницы "Хилтон" в Тель-Авиве, где остановились спортсмены.
Матч состоится в понедельник, 18 ноября, на стадионе "Блумфильд". Лионель Месси может выйти на поле в Тель-Авиве, если этого захочет тренер.
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