18.11 10:16 MIGnews.com

Лионель Месси и сборная Аргентины приыбли в Израиль

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В воскресенье, 17 ноября, в Израиле приземлился Лионель Месси вместе со сборной Аргентины. Команде предстоит сыграть в Тель-Авиве товарищеский матч с командой Уругвая.Футболистов встретили десятки футбольных болельщиков в аэропорту. Фанаты также караулят возле гостиницы "Хилтон" в Тель-Авиве, где остановились спортсмены.Матч состоится в понедельник, 18 ноября, на стадионе "Блумфильд". Лионель Месси может выйти на поле в Тель-Авиве, если этого захочет тренер.