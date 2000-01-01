Боксер Сауль Альварес подписал рекордный контракт

Согласно контракту, Альварес проведет 11 боев в течение пяти ближайших лет.
Стоит отметить, что это самая большая сумма контракта со спортсменом в истории. Ранее этот рекорд принадлежал бейсболисту Джанкарло Стантону, который в 2014 году подписал контракт на 13 лет с "Майами Марлинз" с суммой в 325 миллионов долларов.
Контракт начинает действовать с 15 декабря — с поединка Альвареса с британцем Роки Филдингом во втором среднем весе (до 76,2 кг), который пройдет в нью-йоркском Madison Square Garden.