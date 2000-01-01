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Боксер Сауль Альварес подписал рекордный контракт | Фото:19.10 04:35   MIGnews.com

Боксер Сауль Альварес подписал рекордный контракт

Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, по которому спортсмен гарантировано заработает 365 миллионов долларов.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает Sky News.

Согласно контракту, Альварес проведет 11 боев в течение пяти ближайших лет.

Стоит отметить, что это самая большая сумма контракта со спортсменом в истории. Ранее этот рекорд принадлежал бейсболисту Джанкарло Стантону, который в 2014 году подписал контракт на 13 лет с "Майами Марлинз" с суммой в 325 миллионов долларов.

Контракт начинает действовать с 15 декабря — с поединка Альвареса с британцем Роки Филдингом во втором среднем весе (до 76,2 кг), который пройдет в нью-йоркском Madison Square Garden.


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