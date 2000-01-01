18.06 11:48 MIGnews.com

Арестован Мишель Платини

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Легендарный ветеран французского футбола и бывший глава UEFA Мишель Платини арестован по подозрению в причастности к масштабной коррупции вокруг организации Кубка Мира в Катаре в 2022 году.Платини был заключен под стражу утром 18 июня в пригороде Парижа, сообщает французский портал Media Part.Платини был главой UEFA с 2007-го по 2016 год, его вынудили уйти в отставку в связи со скандалом вокруг решения об организации Кубка Мира в Катаре.Платини находится в штаб-квартире антикоррупционного офиса полиции (OCLCIFF).Также сообщается о задержании по данному делу бывшего советника Президента Николя Саркози Клода Гуеана.