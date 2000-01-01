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Назван `Боксер десятилетия` | Фото:19.01 06:23   MIGnews.com

Назван "Боксер десятилетия"

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), назвала "Боксера десятилетия". Им оказался Флойд Мейвезер-младший.

Американский боксер опередил в рейтинге Мэнни Пакьяо, Сауля Альвареса, Андре Уорда и Владимира Кличко.

"Благодарю Ассоциацию за выбор меня как бойца десятилетия. Для меня честь получить признание от СМИ, которые освещали мою карьеру на всем ее протяжении. Бокс был и остается неотъемлемой частью моей жизни с 2-летнего возраста, я посвятил ему мою жизнь, отдал ему всего себя."

"Я упорно тренировался, выкладывался в каждом поединке и из раза в раз успешно выполнял свою работу. Завершение карьеры без поражений с такими достижениями - это подарок не только самому себе, но и фанам, а также, что еще важнее, моей команде и семье. Я не один, и я благодарен всем, кто сыграл свою роль в моей карьере", - написал Мейвезер.

Сообщается, что за последний десять лет Мейвезер получал по 500 тысяч долларов за каждый удар.


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