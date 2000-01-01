19.01 03:14 MIGnews.com
Видео: боксер забился в конвульсиях после жесткого нокаута
Мексиканский боксер Адриан Эстрелья потерпел поражение от узбека Шохжахона Эргашева.
Поединок в легком весе на арене WinnaVegas Casino & Resort завершился в первом раунде.
В самом начале поединка Эргашев завладел центром ринга. На второй минуте он отвлек соперника прямым, после чего нанес сокрушительный удар по печени.
Мексиканец начал биться в конвульсиях от боли и кричать. На этом поединок был завершен.
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