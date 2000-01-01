17.11 22:30 MIGnews.com

Футболист нокаутировал девушку-фотографа во время матча

gary danielson has been trash for a very long time, and this incident really illustrates just how much trash he is. pic.twitter.com/oFU6nr8Rxk — Timothy Burke (@bubbaprog) 16 ноября 2019 г.

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В США на матче по американскому футболу спортсмен нокаутировал девушку-фотографа. Между собой соревновались команды колледжей Джорджии и Оберна. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Тимоти Берка.В один из моментов матча квотербек колледжа Джорджии провел силовой прием на сопернике Брайане Херрийне. Тот вылетел за пределы поля из-за силы удара и врезался на полной скорости в девушку-фотографа. От сильного столкновения она потеряла сознание, упав рядом со спортсменом.Девушке оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Встреча завершилась победой футболистов из Джорджии со счетом 14:0.