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Израиль уступает Польше | Фото:17.11 07:41   MIGnews.com

Израиль уступает Польше

Сборная Израиля по футболу проиграла Польше 1:2 матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020.
Еще до игры в Иерусалиме стало известно, что израильская сборная попадает в плей офф Чемпионата Европы. Надо сказать спасибо чиновникам в УЕФА, которые придумали очень запутанные правила, благодаря которым израильтяне еще смогут побороться за путевку в финальную стадию турнира.

И это стало известно за два тура до окончания отборочного этапа, в котором национальная сборная ничем себя не проявила. Вроде бы, можно было успокоиться и показать хороший футбол против сильнейшей команды, но ничего подобного не произошло.

Пропустив уже на 4 минуте игры хозяева поля опустили руки и показали один из худших матчей в этом отборе. Разница в уровне команд была слишком заметна. До 80 минуты матча хозяева поля ни разу не ударили в створ ворот соперника.

Гости, играя вполсилы, легко катали мяч по полю, забили еще один гол и могли сделать это еще не раз. Израильтяне вспомнили о своих болельщиках, которые купили билеты и весь матч освистывали игроков , только в концовке. Им удалось отквитать один мяч, но отвратительное чувство от игры осталось.


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