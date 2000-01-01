17.11 07:41 MIGnews.com

Израиль уступает Польше

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Сборная Израиля по футболу проиграла Польше 1:2 матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020.Еще до игры в Иерусалиме стало известно, что израильская сборная попадает в плей офф Чемпионата Европы. Надо сказать спасибо чиновникам в УЕФА, которые придумали очень запутанные правила, благодаря которым израильтяне еще смогут побороться за путевку в финальную стадию турнира.И это стало известно за два тура до окончания отборочного этапа, в котором национальная сборная ничем себя не проявила. Вроде бы, можно было успокоиться и показать хороший футбол против сильнейшей команды, но ничего подобного не произошло.Пропустив уже на 4 минуте игры хозяева поля опустили руки и показали один из худших матчей в этом отборе. Разница в уровне команд была слишком заметна. До 80 минуты матча хозяева поля ни разу не ударили в створ ворот соперника.Гости, играя вполсилы, легко катали мяч по полю, забили еще один гол и могли сделать это еще не раз. Израильтяне вспомнили о своих болельщиках, которые купили билеты и весь матч освистывали игроков , только в концовке. Им удалось отквитать один мяч, но отвратительное чувство от игры осталось.