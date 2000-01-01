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`Хатиква` в ОАЭ: израильтян выиграл золото по джиу-джитсу | Фото:17.11 12:02   MIGnews.com

Хатиква в ОАЭ: израильтянин выиграл золото по джиу-джитсу

Государственный гимн Израиля прозвучал на арене Абу-Даби в субботу, 16 ноября, после того, как 17-летний Алон Леваев выиграл золото в категории юниоров на чемпионате мира по джиу-джитсу. Еще несколько лет назад на соревнованиях в ОАЭ была запрещена израильская символика.

Леваев, выступающий в весовой категории до 55 кг, в финале одолел спортсмена из Абу-Даби, пройдя перед этим борцов из Пакистана, Казахстана и Таджикистана. После награждения, ведущий турнира объявил на английском "Поздравляю, а теперь государственный гимн Израиля", после чего заиграла "Хатиква".

В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты отменили запрет спортсменам из еврейского государства использовать израильские символы, такие как флаг и гимн, на турнирах после протестов. Это привело к тому, что национальный гимн Израиля впервые публично прозвучал в государстве Персидского залива.


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