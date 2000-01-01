17.10 09:34 MIGnews.com

ЦСКА вновь сильнее Маккаби

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Маккаби Тель-Авив уступила ЦСКА 86:89 во втором туре баскетбольной Евролиги.Маккаби проигрывает российскому клубу девятый раз подряд, последняя победа была в 2014 в «Финале четырех». Команды разные по классу, бюджет ЦСКА в три раза больше и они ежегодный основной кандидат на победу в Евролиге. На это раз , Маккаби удалось у себя дома навязать борьбу сопернику, в третьей четверти даже появилась уверенность, что израильтянам удасться победить. Однако в концовке матча сказалась разница в классе, москвичи сделали меньше ошибок и заслуженно победили.Маккаби начинает Евролигу с 2 поражений подряд, но игра команды оставляет надежду на неплохой сезон.