18.10 05:25 MIGnews.com

В Иерусалиме утроят количество велосипедных дорожек

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Для велосипедистов столицы муниципалитет Иерусалима и Министерство транспорта выделили 150 млн. шекелей для постройки 80 км. велосипедных дорожек. План будет выполнен к 2023 году.“Дни, когда Иерусалим называли городом с непригодными для велосипедистов дорогами, закончились", - сказал мэр Нир Баркат. "Изобретение электрических велосипедов, наряду со многими преимуществами обычных велосипедов как быстрого, здорового, дешевого и экологичного транспорта, создало реальность, которая требует от нас адаптировать инфраструктуру ко многим велосипедистам и предоставить им возможность безопасно ездить. Я много раз ездил в свой офис на велосипеде и наслаждался его многочисленными преимуществами.”Ранее в этом месяце FSM Ground Services, компания, стоящая за тель-авивской программой проката велосипедов Tel-O-Fun, объявила, что в следующем году она установит 500 велосипедов и 50 док-станций на солнечных батареях в Иерусалиме. Станции будут установлены по всему центру города и на популярных туристических объектах.“Я хочу поблагодарить министра транспорта Израиля Каца и его министерство за их партнерство и за создание бюджета для продвижения программы, которая принесет пользу жителям и гостям города”, - сказал Баркат.