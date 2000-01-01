18.05 01:24 MIGnews.com

Убит 19-летний британский футболист

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19-летний британский футболист "Харлоу Таун" Франсу Каблан убит в драке в Лондоне, пишет The Guardian. Он скончался от колотых ран на месте происшествия.По подозрению в убийстве арестовали троих мужчин до 20 лет и одну женщину. Двоих из них выпустили под залог."Франсуа был замечательным парнем, отличным игроком. Многие из наших футболистов учились вместе с ним в одном колледже, поэтому им было непросто узнать об этой трагедии", - прокомментировал инцидент тренер резервного состава Адам Коннолли.