Убит 19-летний британский футболист

19-летний британский футболист "Харлоу Таун" Франсу Каблан убит в драке в Лондоне, пишет The Guardian. Он скончался от колотых ран на месте происшествия.
По подозрению в убийстве арестовали троих мужчин до 20 лет и одну женщину. Двоих из них выпустили под залог.
"Франсуа был замечательным парнем, отличным игроком. Многие из наших футболистов учились вместе с ним в одном колледже, поэтому им было непросто узнать об этой трагедии", - прокомментировал инцидент тренер резервного состава Адам Коннолли.