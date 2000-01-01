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www.instagram.com 17.05 12:14   MIGnews.com

Шараповой отказали в участии в Roland Garros

Российской теннисистке Марии Шараповой не дали wild card на Roland Garros в Париже, поэтому ей придется проходить квалификацию, сообщает "Спорт-экспресс".

Спортсменка недавно возобновила выступления после дисквалификации за употребление мельдония, которая закончилась 26 апреля.

Она успела дойти до полуфинала турнира в первом же турнире в Штутгарте, проиграв Кристине Младенович. Чтобы квалифицироваться на турнир в Париже, ей необходимо было дойти до финала.

Шарапова побеждала на Roland Garros дважды, в 2012 и 2014 году. В этом году он пройдет с 22 мая по 11 июня.
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