18.03 07:30 MIGnews.com

Турки и белорусы решили играть в футбол несмотря на COVID-19

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В связи с пандемией коронавируса в мире большинство спортивных соревнований отменены или перенесены. Так в Европе остановили почти все футбольные чемпионаты.Но осталось две страны, которые не сдались коронавирусу и продолжают играть, как ни в чем не бывало. Единственными странами в Старом Свете, где не приостановили национальный чемпионат –Турция и Беларусь.Во вторник Белорусская федерация футбола сообщила, что намеченный на 19 марта старт национального чемпионата в высшей лиге начнется без сдвига сроков. Причем матчи пройдут со зрителями.На данный момент в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В Турции по официальным данным зарегистрировано 18 случаев заражения и ни одного летального.