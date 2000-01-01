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Турки и белорусы решили играть в футбол несмотря на COVID-19 | Фото:18.03 07:30   MIGnews.com

Турки и белорусы решили играть в футбол несмотря на COVID-19

В связи с пандемией коронавируса в мире большинство спортивных соревнований отменены или перенесены. Так в Европе остановили почти все футбольные чемпионаты.

Но осталось две страны, которые не сдались коронавирусу и продолжают играть, как ни в чем не бывало. Единственными странами в Старом Свете, где не приостановили национальный чемпионат –Турция и Беларусь.

Во вторник Белорусская федерация футбола сообщила, что намеченный на 19 марта старт национального чемпионата в высшей лиге начнется без сдвига сроков. Причем матчи пройдут со зрителями.

На данный момент в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В Турции по официальным данным зарегистрировано 18 случаев заражения и ни одного летального.


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