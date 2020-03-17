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В G7 поддержали идею проведения Олимпиады 17.03 16:48   MIGnews.com

В G7 поддержали идею проведения Олимпиады

По словам главы правительства Японии Синдзо Абэ, он получил поддержку от лидеров стран "Большой семерки" по вопросу проведения Олимпийских игр с учетом ситуации с распространением коронавируса.

Как уточняет МИД Японии, Синдзо Абэ указал на то, что он хотел бы провести Олимпийские игры как доказательство того, что человечество смогло преодолеть пандемию коронавируса, пишет JT.

В правительстве Японии продолжают придерживать мнения, что коронавирус не сможет помешать проведению с 25 августа по 6 сентября летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идею проведения игр без зрителей власти страны категорически отвергли.


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