В G7 поддержали идею проведения Олимпиады

По словам главы правительства Японии Синдзо Абэ, он получил поддержку от лидеров стран "Большой семерки" по вопросу проведения Олимпийских игр с учетом ситуации с распространением коронавируса.
Как уточняет МИД Японии, Синдзо Абэ указал на то, что он хотел бы провести Олимпийские игры как доказательство того, что человечество смогло преодолеть пандемию коронавируса, пишет JT.
В правительстве Японии продолжают придерживать мнения, что коронавирус не сможет помешать проведению с 25 августа по 6 сентября летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идею проведения игр без зрителей власти страны категорически отвергли.