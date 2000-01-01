17.03 09:38 MIGnews.com

Бай, бай Европа

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Маккаби Тель-Авив потеряла даже теоритические шансы сыграть в четвертьфинале баскетбольной Евролиги.То что было ясно всем еще несколько месяцев назад, получило сегодня окончательное подтверждение, после очередного проигрыша Маккаби. 87:92 они уступили турецкому Анадолу Эфес, это уже 17 поражение израильтян в этом, худшем за всю историю клуба, европейском сезоне. Теперь команда сможет сосредоточиться на внутреннем чемпионате и попробует вернуть себе золото после двухлетнего перерыва. Однако сделать это будет непросто, их главный соперник, столичный Ха-Поэль, находится в прекрасной спортивной форме .