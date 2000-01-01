17.03 17:49 MIGnews.com

На Иерусалимском марафоне участники установили рекорд

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17 марта в Иерусалиме состоялся ежегодный марафон, который в этот раз был приурочен к 50-летию объединения города после победы Израиля в Шестидневной войне. По заявлению организаторов мероприятия, в этом году марафон установил рекорд по числу участников – пробежать по Священному городу изъявили желание более 35 тысяч человек, каждый десятый из которых приехал из-за рубежа. В целом, в забеге приняли участие представители 65 стран.Начался забег в 6.45 на бульвар Руппин, между Кнессетом и музеем Израиля. Далее маршрут шел мимо корпуса Еврейского университета в Гиват-Рам, через долину Креста и несколько жилых районов по дороге к корпусу Еврейского университета на горе Скопус. Далее бегуны отправились через Яффские ворота, Армянский квартал и ворота Давида к Иерусалимскому лесу. Финиш находился на территории парка "Сакер".Одним из самых именитых участников спортивного мероприятия стал израильский дзюдоист Ор Сассон, обладатель "бронзы" на Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро, а также "серебра" на первый Европейских играх-2015, а также Европейского чемпионата по дзюдо-2015. Он бежал в команде с ветераном "Нерушимой Скалы" Иехудой Ицхаком Хайисраэли, который был ранен, пытаясь спасти Адара Голдина.Но первым все-таки прибежал не он, а кениец Шадрак Кипкогей, который завершил забег за 2 часа 17 минут 36 секунд. В тройку лучших участников вошли также эфиоп Тилахун Вендвеен Дамте и Мэтью Кибивот Санг из Кении.Среди женщин лучший результат показала кенийская участница Эмили Чепкемой – 2 часа 49 минут 25 секунд. Ее соотечественница Мерси Ту заняла второе место, а израильтянка Яара Занги-Радошицкая оказалась на третьем. Последняя, соответственно стала самой быстрой участницей от Израиля. Лучший результат среди израильтянин показал Фента Гезачю, который преодолел дистанцию за 2 часа 47 минут 47 секунд.Как сообщили в Маген Давид адом, 14 участникам пришлось оказать медицинскую помощь, в том числе 24-летнему мужчине, который оказался в серьезном состоянии из-за теплового удара.Марафон проходил под пристальным контролем правоохранителей из-за угроз ортодоксов помешать соревнованиям. Рано утром полиция помешала трем автобусам с харедим добраться до места проведения марафона, остановив их на перекрестке Шореш. Еще несколько человек были задержаны уже в Иерусалиме.